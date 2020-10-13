Комментатор и ведущий Михаил Olsior Зверев порассуждал о возможных изменениях в молодёжном составе VP.Prodigy по Dota 2. Зверев считает, что для коллектива не составит труда взять хорошего игрока четвёртой позиции, так как организация обладает достаточным уровнем финансов и хороших игроков.

Мне кажется, у нас в СНГ с “четверками” проблем вообще никаких нет, их много. Из того, что я слышал, возможно, VP.P вернет Save- на четвертую позицию и доберет “пятерку”, например illias. Я не знаю, станут ли они основным составом Virtus.pro, сейчас вообще ничего не ясно. Просто там есть epileptick1d, gpK~ и Save-; мне кажется, эта троица — очень крутые ребята. DM тоже крутой, но эти трое реально бомба.

12 октября в сети появилась информация о том, бывший СЕО Virtus.pro Роман Дворянкин, собирает новый состав из части игроков Virtus.pro, в который войдут Алексей Solo Березин, Саид Самаил SumaiL Хассан, Владимир Noone Минененко и Роман RAMZEs Кушнарёв.