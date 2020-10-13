Российский тренер по фигурному катанию, который работает в СШОР ЦСКА им. Жука, Сергей Давыдов сообщил, что его подопечная Софья Самоделкина учит новый четверной прыжок.

Слова тренера цитирует портал РИА Новости.

«Тренируемся, учим еще один четверной – риттбергер. Пока не могу сказать, что мы его делаем, но работаем над ним», — сообщил Давыдов, добавив, что пока неизвестно, покажет ли Софья этот четверной на ближайших соревнованиях.

Тренер подчеркнул, что по плану Самоделкина планирует выступить на двух заключительных этапах Кубка России — в Казани и Москве. На данный момент фигуристка накатывает четверной сальхов и тройной аксель в произвольной программе. «Состояние у Софьи, тьфу-тьфу-тьфу, отличное», — заявил Давыдов.