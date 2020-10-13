Российский фигурист Андрей Кутовой выиграл короткую программу на соревнованиях юношей-одиночников на Мемориале Н.А. Панина в Санкт-Петербурге.

Спортсмен из петербургской СШОР Тамары Москвиной набрал за чисто исполненную короткую программу с тройным акселем 91,84 балла от судей, включая два бонусных балла за вращения четвертого уровня.

Второе промежуточное место в категории «Кандидаты в мастера спорта» занимает еще один представитель Санкт-Петербурга Василий Дикиджи, который катается в СШОР «Звездный лед». Его результат в короткой программе — 85,47 балла.

Третье место пока занимает Семен Соловьев из СШОР «Звездный лед», фигурист набрал 79,59 балла.

Произвольная программа у юношей на турнире «Мемориал Н.А. Панина» состоится в четверг, 15 октября, начало назначено на 14:20 по московскому времени.