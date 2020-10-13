Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли второй этап Кубка России в Москве, победив в соревнованиях по танцам на льду среди юниоров.

Представители Московской области Хавронина и Чиризано выиграли ритм-танец и стали вторыми в произвольном танце, набрав в общей сумме за два проката 173,36 балла.

Второе место заняла пара из Москвы Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, выигравшие произвольную программу. Их результат за два соревновательных дня — 168,85 балла.

Третье место на втором этапе КР заняли Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, они стали вторыми в ритм-танце и третьими — в произвольном. От серебряных медалей пару отделило около 0,4 балла, их результат по итогам двух прокатов — 168,41 балла.