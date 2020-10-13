Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел, прибудет в расположение команды в среду, 14 октября.

Об этом стало известно из заявления представителя игрока Сезара Барбьери. Слова Барбьери цитирует портал Sport24.

«Сегодня он полетит в Россию, у него рейс в 19 часов по португальскому времени. Завтра он будет в расположении команды», — сказал Барбьери.

Напомним, о переходе Вендела в «Зенит» стало известно в начале октября, футболист перешел в стан петербургской команды из лиссабонского «Спортинга» и подписал с новым клубом контракт на пять лет. Задержка с вылетом Вендела в Санкт-Петербург была связана с оформлением деловой визы, поскольку других вариантов попасть в Россию во время пандемии коронавируса нет.