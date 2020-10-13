Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала календарь на 15-19 туры розыгрыша-2020/21.

Согласно данным от РПЛ, в 15-м туре петербургский «Зенит» сыграет на выезде против грозненского «Ахмата», игра состоится в субботу, 21 ноября, начало назначено на 16:30 по московскому времени.

В 16-м туре «Зениту» предстоит выездной матч в Туле против «Арсенала», игра состоится в субботу, 28 ноября, начало назначено на 14:00 по мск.

В 17-м туре «Зенит» на домашнем стадионе сыграет против «Урала». Игра пройдет в субботу, 5 декабря, начало назначено на 19:00 по московскому времени.

В 18-м туре петербургский клуб на своем поле примет московское «Динамо». Матч запланирован на субботу, 12 декабря, начало — 19:00 мск.

В 19-м туре «Зенит» примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак». Игра состоится в среду, 16 декабря, начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.