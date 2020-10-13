Узбекистанский футболист, полузащитник московского «Локомотива» Жасур Жалолиддинов отправился в аренду в «Тамбов».

Об этом объявила пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте клуба. Известно, что 18-летний полузащитник пробудет в «Тамбове» до окончания сезона-2020/21.

«Мы желаем Жасуру успехов в новой команде!», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, Жасур Жалолиддинов перешел в «Локомотив» из узбекистанского «Бунедкора» в июле 2020 года, однако так и не успел дебютировать за основную команду в официальном матче. С московским клубом Жалолиддинов подписал пятилетний контракт.

В составе «Бунедкора» Жалолиддинов дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, что сделало его самым молодым футболистов в истории чемпионата Узбекистана по футболу. За эту команду игрок провел 32 матча.