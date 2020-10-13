Российская теннисистка Мария Шарапова попала в список богатейших женщин США по версии журнала Forbes.

Отмечается, что в список из 97 мест попали только те, что самостоятельно заработали свое состояние.

По оценке Forbes, сейчас состояние Шараповой составляет около 200 миллионов долларов, из которых всего 39 миллионов — это призовые на теннисных турнирах. Все остальное — результат выплат по рекламным контрактам и бизнеса спортсменки — Шарапова владеет брендом кондитерских изделий Sugarpova.

Напомним, спортивную карьеру Мария Шарапова завершила в марте 2020 года. За время выступлений в туре WTA спортсменка носила титул первой ракетки мира, выиграла серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в личном турнире, а также стала победительницей пяти турниров Большого шлема в разные годы.