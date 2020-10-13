Казанский «Ак Барс» уступил челябинскому «Трактору» по буллитам в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, основное время матча завершилось со счетом 2:2.

В составе «Трактора» по шайбе забросили Алексей Бывальцев и Понтус Оберг, за «Ак Барс» по разу отличились Альберт Яруллин и Камил Фазылзянов.

Победитель матча определился в серии буллитов, в составе «Ак Барса» единственный точный бросок удался Ивану Емцу, а «Трактор» отметился тремя результативными бросками — по одному у Алексея Бывальцева, Понтуса Оберга и Ника Бэйлена.

Отметим, «Ак Барс» проиграл 5 из 7 последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Завтра, 14 октября, команда Дмитрия Квартальнова сыграет дома против хабаровского «Амура».