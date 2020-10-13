Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил решение американца Тони Фергюсона пойти на двойную сгонку веса перед поединком против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

В интервью ESPN Нурмагомедов назвал решение Фергюсона тупостью.

«Помните я давно говорил: «Мне нравится Тони, но он тупой парень»? Он постоянно говорит обо мне…», — отметил Хабиб, возмутившись, что Фергюсон постоянно угрожает ему, обещая размазать лицо.

«Джастин Гэтжи в мае размазал тебе все, что только можно. Зачем ты говоришь обо мне?», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится 24 октября на турнире UFC 254, россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Джастина Гэтжи.