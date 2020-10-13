Российский теннисист Андрей Рублев высказался о том, есть ли соперничество между ним и другими россиянами из топ-20 рейтинга АТР — Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

Слова Рублева цитирует портал РИА Новости. Теннисист отметил, что его, Медведева и Хачанова связывают очень хорошие отношения, и с его стороны соперничества с ними нет. Рублев отметил, что хочет быть лучше, как игрок, побеждать на турнирах и обыгрывать сильных соперников, поскольку каждый хочет выигрывать.

«Если мне надо будет играть с Даней, то я буду делать все, чтобы его обыграть. Если буду играть против другого теннисиста, то будет то же самое», — сказал Рублев журналистам.

Напомним, Андрей Рублев является 10-й ракеткой мира на данный момент, Даниил Медведев идет на 6-й строчке, Карен Хачанов — на 17-й.