Главные новости дня из мира спорта за 13 октября — в традиционном дайджесте от Nevasport:

Рублев обыграл Поспишила в первом круге St. Petersburg Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл в двух сетах представителя Канады Вашека Поспишила в первом круге турнире АТР в Санкт-Петербурге. Теннисисты провели на центральном корте «Сибур-Арены» 1 час и 18 минут, счёт по партиям 6:2, 6:4 в пользу Рублева.

Хачанов обыграл Дакворта в первом круге турнира St. Petersburg Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге. Игра на центральном корте «Сибур-Арены» заняла 1 час и 17 минут, спортсмены определили победителя встречи в двух сетах. Счет по партиям 6:4, 6:4 в пользу Хачанова.

Берестовская упала с двух четверных, но выиграла второй этап Кубка России в Москве

Российская фигуристка Елизавета Берестовская стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве в категории «Кандидаты в мастера спорта». В сумме за два проката Берестовская получила 202,42 балла, что позволило ей выиграть соревнования среди юниорок. Второе место заняла Софья Муравьева, она набрала 199,10 балла за две программы. Бронзу турнира взяла Мария Захарова.

Хавронина/Чиризано выиграли второй этап Кубка России в танцах на льду среди юниоров

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли второй этап Кубка России в Москве, победив в соревнованиях по танцам на льду среди юниоров. Представители Московской области набрали в общей сумме за два проката 173,36 балла. Второе место заняла пара из Москвы Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, третье — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

Кутовой лидирует после короткой программы на Мемориале Н.А. Панина

Российский фигурист Андрей Кутовой выиграл короткую программу на соревнованиях юношей-одиночников на Мемориале Н.А. Панина в Санкт-Петербурге. Результат Кутового — 91,84 балла за прокат с тройным акселем, на втором месте пока идет Василий Дикиджи, на третьем — Семен Соловьев.

Нугуманова выиграла короткую программу на мемориале Панина, Рябова — вторая

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выиграла короткую программу на соревнованиях женщин на мемориале Н.А. Панина в Санкт-Петербурге. За короткую программу Нугуманова получила от судей 66,61 балла. Второе место заняла фигуристка, представляющая Азербайджан, Екатерина Рябова с результатом в 60,11 балла. Третье промежуточное место у Софьи Хозяиновой.