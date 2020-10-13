Капитан состава FaZe Clan по CS:GO Никола NiKo Ковач поделился своими мыслями о командах из СНГ-региона в своей дисциплине. Ковач признался, что ненавидит стиль киберспортсменов, так как они достаточно нестабильны.

Counter-Strike СНГ сильно переоценен, это не нормальный Counter-Strike. То, как они играют, как в целом подходят к CS… Это никогда не будет работать в долгосрочной перспективе. Я знаю очень много команд, у которых, возможно, было удачное выступление на каком-то одном турнире, но никогда не было стабильности.

Единственная команда, которая добилась успеха с таким подходом, это Natus Vincere. Все остальные теряли уровень. Я и правда ненавижу Counter-Strike СНГ. Ненавижу играть против них, это не подходит под мой стиль, потому что я никогда не знаю, чего ждать.