СЕО ForZe: Cитуация по lmbt по-прежнему не решена, игнор полный

CEO forZe Сергей MegioN Игнатко недоволен работой ESIC, которая уже долгое время не рассматривает апелляцию организации по делу тренера команды по CS:GO Сергея lmbt Бежанова.

Genes1s: В Dota 2 всё строится на подпольной системе знакомств и приоритетов

Iceberg: На месте Valve я бы взял $3 млн из призового фонда TI и распределил на все турниры

Игрок команда Natus Vincere 23-летний Богдан Iceberg Василенко представил, что бы он сделал на месте Valve для улучшения киберспортивного мира в Dota 2. По мнению Василенко, создателем MOBA нужно взять небольшую часть с общего призового фонда из несостоявшегося The International 2020 и распределить на турниры в течение всего года.

Artifact — мертворождённое детище от Valve

Разработчики Valve преподнесли мину множество различных интересных продуктов, захвативших внимание миллионов зрителей. Например, Half-Life, Dota 2, CS:GO и Team Forteress 2 являются почитаемыми и уважаемыми играми, в которые играют сотни тысяч геймеров ежедневно.

Поп-звезда Seraphine стала новым чемпионом в League of Legends

Valve проспонсирует Dota Summit 13

Olsior: В СНГ с «четвёрками» проблем нет

Комментатор и ведущий Михаил Olsior Зверев порассуждал о возможных изменениях в молодёжном составе VP.Prodigy по Dota 2. Зверев считает, что для коллектива не составит труда взять хорошего игрока четвёртой позиции, так как организация обладает достаточным уровнем финансов и хороших игроков.

NiKo: Я действительно ненавижу СНГ CS