Сборная Украины по футболу обыграла команду Испании в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА.

Игра состоялась в Киеве на арене НСК «Олимпийский» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором победного гола на 76-й минуте стал вышедший на замену во втором тайме Виктор Цыганков, результативной передачей на него отметился Андрей Ярмоленко. На воротах сборной Испании стоял голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

За весь матч футболисты сборной Украины нанесли по воротам соперника всего два удара, один из которых пришелся в створ. Сборная Испании 21 раз ударила по воротам, 8 раз попав в створ.

Победа над Испанией помогла Украине подняться на третье место в группе в Лиге наций и сравняться по очкам со сборной Германии.