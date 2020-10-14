Петербургский СКА сегодня, 14 октября, сыграет выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Сочи».

Игра состоится на арене ледового дворца «Большой» в Олимпийском парке Сочи, начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча в Сочи можно будет увидеть на официальном сайте СКА здесь.

В предыдущем матче команда Валерия Брагина дома уступила московскому «Динамо», а «Сочи» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:7.

Вчера стало известно, что пост главного тренера «Сочи» покинул специалист Александр Андриевский. Исполнять обязанности главного тренера в матче против СКА будет Егор Башкатов. О том, кто возглавит клуб на постоянной основе, пока ничего неизвестно, в СМИ о том, что «Сочи» будет работать с Евгением Ставровским.