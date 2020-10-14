Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Перу в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра прошла на стадионе «Насьональ» в Лиме и завершилась со счетом 4:2 в пользу бразильской команды.

Счет на 6-й минуте открыл Андре Каррильо, на что Бразилия ответила голом Неймара с пенальти. Во втором тайме на 59-й минуте сборная Перу вновь вышла вперед благодаря голу Ренато Тапиа.

На 64-й минуте Бразилия вновь сравняла счет благодаря голу Ришарлисона, а победный мяч забил Неймар (со второго пенальти) на 83-й минуте.

В последнюю десятиминутку с поля были удалены два игрока Перу — Карлос Каседа и Карлос Самбрано, после чего Неймар забил еще один мяч, уже с игры.

Бразилия возглавляет турнирную таблицу отбора на ЧМ-2022 в паре с Аргентиной: обе команды набрали по 6 очков в первые два тура.