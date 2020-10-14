Сборная Чили по футболу сыграла вничью с командой Колумбии во втором туре отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра состоялась в Сантьяго на стадионе «Насьонал» и завершилась со счетом 2:2.

На 7-й минуте сборная Колумбии открыла счет благодаря голу Хефферсона Лермы с передачи Джона Стефана Медины.

На 38-й минуте команда Чили отыгралась, с пенальти отличился Артуро Видаль. Спустя три минуты Алексис Санчес вывел сборную Чили вперед.

В добавленное ко второму тайму время сборная Колумбии смогла свести счет к ничейному, на 91 минуте отличился Фалькао, передачу на него сделал Хоан Мохика.

На данный момент команда Чили идет на 7-м месте в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022, Колумбия занимает третью позицию.