Сборная России по футболу сегодня, 14 октября, сыграет с командой Венгрии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке, начало матча назначено на 21:45 по мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Напомним, Россия и Венгрия уже встречались в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций. Игра прошла в Будапеште в сентябре 2020 года, сборная России одержала победу со счётом 3:2. В составе российской команды по голу забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес, за Венгрию забили Ролланд Шаллаи и Неманья Николич.

В группе из четырёх сборных Россия занимает первое место, команда Венгрии отстаёт на одно очко.