Бразильский полузащитник, новичок «Зенита» Вендел прибыл в Петербург, чтобы присоединиться к команде.

Сегодня, 14 октября, бразилец должен провести первую тренировку с новым клубом.

Фотографии Вендела из аэропорта Пулково появились в официальном «Твиттере» петербургского клуба: футболист прибыл в северную столицу ночью с 13 на 14 октября.

По данным прессы, задержка с прилетом Вендела из Лиссабона в Санкт-Петербург была связана с долгим оформлением деловой визы: других способов пересечь российскую границу во время пандемии коронавируса нет, в частности, по туристической визе. О подписании контракта с Венделом «Зенит» объявил еще 6 октября, игрока успели заявить на групповой этап Лиги чемпионов.