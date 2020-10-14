Американский боец смешанного стиля Пейдж ВанЗант, выступавшая в промоушене UFC, порадовала подписчиков новой фотографией с пляжа.

В своем «Инстаграме» Ванзант показала фото в откровенном розовом купальнике на фоне морских волн. Снимок девушка подписала фразой из трека американского рэп-исполнителя The Notorious B.I.G. — Juicy, которую можно перевести как «Все хорошо, детка».

Отметим, 26-летняя Пейдж Ванзант выступала в UFC с 2014 года. Последний бой в промоушене Ванзант провела летом 2020 года, проиграв Аманде Рибас на турнире UFC 251. Всего спортсменка провела в UFC 9 боев, из которых 5 боев выиграла и еще четыре проиграла. В общей сложности Пейдж Ванзант провела в смешанных единоборствах 13 боев.

В августе Ванзат подписала контракт с промоушеном Bare Knuckle FC.