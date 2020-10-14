Нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев рассказал о том, какие отношения у него с Артемом Дзюбой на данный момент и забылся ли конфликт с предыдущего вызова в сборную.

В интервью «Российской газете» Соболев заявил, что его почти не отвлекала ситуация с конфликтом, поскольку он старается не реагировать на подобные вещи. Так как конфликта по сути и не было, то все быстро забылось и сейчас они спокойно играют с Дзюбой на приставке в FIFA.

«Вот буквально за пять минут до вашего интервью он от меня вышел. Проиграл 580 тысяч отжиманий. Это серьезно. Не знаю, как он теперь будет долг отдавать», — сказал Соболев, отметив, что Дзюба может подкачаться со временем.

Напомним, Александр Соболев был вызван в сборную России после того, как разрешил противоречия с Артемом Дзюбой по наставлению Станислава Черчесова.