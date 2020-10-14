Итальянский защитник «Дженоа», бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито назвал самые красивые места в Санкт-Петербурге.

Слова Кришито приводит портал телеканала «Санкт-Петербург». Итальянец заявил, что одно из его любимейших мест в городе — Петровский остров, на котором располагается одноименный стадион.

По мнению Кришито, самый красивый пригород Петербурга — Петергоф, его парки и фонтаны. Во время Евро-2021 в Петербурге болельщики смогут оценить все красоты Петергофа. Как считает Кришито, добираться до Петергофа нужно именно на катере, чтобы насладиться пейзажами Финского залива.

В список любимых мест Кришито также вошли Эрмитаж и Невский проспект.

Напомним, Доменико Кришито выступал за петербургский «Зенит» с 2011 по 2018 год.