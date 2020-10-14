Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался об инциденте с избиением футбольного арбитра на любительском турнире, который устроил экс-полузащитник сборной России Роман Широков.

В интервью порталу «Все про спорт» Емельяненко заявил, что корень ситуации — это глупость. «Широков не должен пальцы гнуть. Есть мяч — вот и пинай его ногами. При чем здесь судья?», — сказал боец, отметив, что надо найти достойного соперника и подраться с ним.

Также Емельяненко сказал, что Широков не заслуживает уголовного наказания за избиение арбитра на поле, поскольку это спортивное нарушение, с которым должны разбираться спортивные организации, к тому же все участники конфликта живы.

Напомним, инцидент с дракой на поле произошел 10 августа, Роман Широков ударил арбитра Никиту Данченкова во время матча на турнире «Кубок Селебрити».