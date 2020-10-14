Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин выступил с критикой четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой по поводу ее нейтральной позиции насчет протестного движения в Белоруссии.

Слова Опейкина цитирует портал «Лента.ру».

«Домрачева имеет звание Героя Беларуси и должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем», — заявил Опейкин, добавив, что было понятно, что если атлеты не поддержат народ Белоруссии, то народ не будет поддерживать атлетов.

«Видимо, это произойдёт с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим», — сообщил Опейкин.

Дарья Домрачева не поставила подпись под открытым письмом белорусских спортсменов, которые потребовали признать недействительными последние президентские выборы в стране.