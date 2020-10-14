В России установлен очередной рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки. На утро 14 октября к числу заболевших прибавился ещё 14 231 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, общее количество случаев заболевания коронавирусом достигло отметки в 1 340 409 заболевших в России. Из них уже выздоровело 1 039 705 человек, жертвами коронавируса стало 23 205 человек.

В Москве за последние сутки было обнаружено 4573 случаев заражения коронавирусом, 602 новых случая выявлено в Санкт-Петербурге, еще 429 человек с коронавирусом прибавилось в Московской области.

За все время пандемии в стране было проведено более 51,8 миллиона тестов на коронавирус.

По данным университета Хопкинса, общее количество заболевших коронавирусом в мире составляет 38,14 млн человек. Первое место — у США, 7,8 млн заболевших, также 7,2 млн заболевших в Индии.