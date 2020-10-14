Российский фигурист и телеведущий, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высмеял конфликт тренерских штабов Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70» и «Ангелов Плющенко».

В своем «Инстаграме» Ягудин выложил видео с большой лошадью и пони, которые ругаются друг на друга. Крупное животное Ягудин подписал «Самбо-70», пони — «Ангелы Плющенко».

«Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день», — подписал видеоролик Ягудин, отметив аккаунты «Самбо-70» и академии «Ангелы Плющенко».

Этот ролик лайком отметили Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе, а хореограф Илья Авербух написал «Браво!» в комментариях.

Также на видео отреагировал сам Евгений Плющенко: «Лёха, молодец, садись, пять! Ты в следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе». Ягудин ответил, что он уже старенький и его не переманишь.