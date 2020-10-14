Вряд ли Станислав Черчесов предполагал, что вторая игра в Лиге Наций с Венгрией станет решающей в борьбе за первое место в группе. Однако Россия не смогла обыграть турков, а венгры победили Сербию. Так у Венгрии стало всего на одно очков меньше, чем у россиян перед очной встречей сегодня.

Черчесову придется вновь максимально задействовать основных игроков, часть из которых проведут свой третий матч за сборную за одну неделю.

Перед матчем с Венгрией интересный вопрос — дебютирует ли в составе вратарь Матвей Сафонов? Антон Шунин большого повода менять его не давал, но, вероятно, с прицелом на будущий Евро, это отличная возможность проверить Сафонова в боевых условиях.

В центре обороны должна выйти связка Кудряшов — Семенов, которая играла не всегда удачно, но и выбора другого нет. Еще один вопрос — выдержит ли 37-летний Юрий Жирков третий матч подряд по 90 минут? На пресс-конференции Черчесов сказал, что, безусловно, выдержит. Значит ли, что зенитовец будет играть? Вариантов немного, но один все же есть: отправить на левый фланг Караваева, а справа задействовать Игоря Смольникова.

В центре поля выйдет привычная по последним играм связка: Магомед Оздоев и Роман Зобнин. Правым вингером сыграет Алексей Ионов. В центре нападения — Артем Дзюба.

Еще две позиции остаются спорными — левый вингер и атакующий полузащитник. Вероятно, Черчесов решит выпустить Кузяева — все-таки в первом тайме в матче с турками Россия при нем доминировала. В оставшейся роли может сыграть Зелимхан Бакаев. Он свеж, поскольку пропускал матч с турками, а у игравшего на этой позиции Антона Миранчука может быть небольшая травма.

Состав сборной России в матче с Венгрией (версия Nevasport): Шунин — Жирков, Кудряшов, Семенов, Караваев — Зобнин, Оздоев, Кузяев, Бакаев, Ионов — Дзюба