Нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев рассказал историю о том, как форвард ЦСКА Алан Дзагоев отказался давать ему автограф в детстве.

Слова Соболева приводит портал Москва.ру. Когда форвард был еще ребенком, он приехал с командой на детский турнир в Москву и сходил на открытую тренировку сборной России по футболу. Вместе с другими детьми он пытался получить автограф кого-нибудь из звезд сборной России у автобуса команды.

К автобусу подошел Алан Дзагоев, и Соболев попросил автограф у него, но футболист национальной команды сказал, что распишется в другой раз.

Сейчас Соболев и Дзагоев находятся в хороших отношениях, а эту историю нападающий «Спартака» как-то припоминал, после чего они оба посмеялись.