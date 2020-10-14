Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о том, почему его привлекает «денежный бой» против Флойда Мейвезера, однако он отказался от боя-реванша с Конором Макгрегором.

В интервью журналисту Yahoo Sports Кевину Айолу Хабиб отметил, что бой против Мевезера интригует его больше, поскольку это новое испытание для него.

«Почти каждый месяц мне звонят люди и спрашивают: «Будешь драться с Флойдом Мейвезером, если мы заплатим тебе миллион-другой?», — сказал Нурмагомедов, подчеркнув, что сейчас ему необходимо сосредоточиться на поединке против Джастина Гэтжи.

По словам Хабиба, каждый месяц люди из разных стран предлагают ему контракт, но сейчас он боец UFC и обязан быть лояльным этой организации. «Восемь лет назад я подписал с ними контракт, и они обеспечили мне почти все в карьере. Сейчас я не хочу быть как змея», — заявил Нурмагомедов.