Футбольный клуб «Краснодар» хочет подписать полузащитника «Ростова» Алексея Ионова. Информацию об этом сообщает журналист, комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

В своем телеграм-канале Арустамян написал, что в настоящее время «Ростов» и «Краснодар» ведут переговоры о переходе Алексея Ионова.

«Они в активной фазе, сделка вероятна в самое ближайшее время», — написал Арустамян, добавив, что в то же время «Ростов» должен успеть приобрести игрока на замену Ионову.

Напомним, трансферное окно в Российской Премьер-лиге еще не закрылось, заявочный период завершится 17 октября 2020 года. Европейское трансферное окно закрылось 6 октября.

Следующее трансферное окно в Российской Премьер-лиге пройдет с 29 января 2021 года по 25 февраля 2021 года.