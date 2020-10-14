Федерация плавания Японии дисквалифицировала четырехкратного чемпиона мира Дайю Сето до конца 2020 года.

В заявлении федерации сказано, что пловца отстранили за неподобающее поведение. В сентябре стало известно, что Сето поймали на супружеской измене. После этого пловец покинул пост капитана сборной Японии, а также потерял рекламные контракты с крупными спонсорами.

По решению федерации Сето не будет участвовать как в международных, так и внутренних соревнованиях до окончания 2020 года. Пловец сохранит возможность участвовать в домашних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в июле-августе 2021 года.

Отметим, Дайя Сето выиграл бронзу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, он является действующим чемпионом мира на дистанциях 200 и 400 метров комплекс.