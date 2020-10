13 октября в рамках групповой стадии турнира IEM New York 2020 CIS пройдут матчи между Natus Vincere vs K23 и Spirit vs Gambit по CS:GO.

15:00, Spirit vs Gambit

Российские команды только начинают свой путь на IEM New York 2020 CIS в группе B. Некоторое время назад Spirit достойно показали себя на ESL Pro League Season 12 для Европы и СНГ, однако в плей-офф стадии не смогли справиться со своими оппонентами и проиграли, заняв 7-8 место. Однако проиграли они победителям чемпионата Astralis.

Gambit, в свою очередь, наконец стали основным составом и у команды убралась приписка Youngsters. Такой шаг организации показывает серьёзный подход к коллективу. Оно и очевидно, прямо сейчас «Гамбит» находятся на 33 месте в рейтинге лучших команд мира по версии HLTV.

18:30, Natus Vincere vs K23

Вчерашний матч для «Рождённых Побеждать» прошёл достаточно тяжело, и они коллектив чуть не проиграл Cyber Legacy, однако на третьей карте при равном счёте всё-таки переиграл на опыте своего соперника.

K23 проиграла вчера Virtus.pro со счётом 2:1, но до этого СНГ-коллектив показывал достойные и стабильные результаты и поэтому может навязать сегодня борьбу команде Александра s1mple Костылева.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — csgomc_ru.