Футбольный клуб «Сочи» подписал контракт с хорватским нападающим Марко Дуганджичем. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Сейчас нападающему 26 лет, он уже успешно прошел медицинское обследование и получил в клубе 17 игровой номер.

В сезоне-2019/20 Дуганджич провел 11 матчей за румынский клуб «Ботошани» и забил 8 мячей. В текущем сезоне нападающий сыграл 7 матчей и забил 3 мяча.

Также в своей карьере Марко Дуганджич выступал за итальянские клубы «Матера» и «Тернано», футболист является воспитанником хорватского клуба «Осиек».

Трансферное окно чемпионата России по футболу закроется только 17 октября, летний заявочный период был продлен из-за пандемии коронавируса. В Европе трансферное окно закрылось 6 октября.