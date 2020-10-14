За все время из АПЛ в РПЛ переходили 25 игроков. Последний стал Деян Ловрен, поменявший «Ливерпуль» на «Зенит». Любопытно, что из всех футболистов был лишь один англичанин — это полузащитник Дэвид Бэнтли, заглянувший в «Ростов» в сезоне 2012-2013.

Бранислав Иванович (2017-2020) «Челси» — «Зенит»

Сербский защитник «Зенита» стал образцом легионера из чемпионата Англии. В 2017 он приехал из «Челси» в уже немолодом возрасте, налажал в самой первой игре с «Андерлехтом», но затем провел очень хорошие три сезона, выводив «Зенит» с капитанской повязкой.

Марио Пашалич (2017-2018) «Челси» — «Спартак»

Нынешний лидер «Аталанты» приехал в московский «Спартак» на правах аренды и считался игроком качественного уровня. Однако за свою аренду он сыграл лишь 21 матч за «Спартак» и забил четыре гола. Один из них в ворота «Зенита» в добавленное время в 2017 году.

Хави Гарсия (2014-2017) «Манчестер Сити» — «Зенит»

Испанец стал финишным приобретением Андре Виллаш-Боаша на закате летнего трансферного окна сезона 2014/2015. Свой контракт он в «Зените» отработал полностью, практически всегда выступая в основном составе. Претензии к Гарсии были: он был не очень быстрым игроком, при этом много нарушал правила и играл грязно.

Никола Влашич (2018 -…) «Эвертон» — ЦСКА

ЦСКА сначала взял в аренду, а затем выкупил настоящую хорватскую жемчужину. За время в России Влашич уже доказал, что является игроком прекрасного уровня, за которого готовы заплатить 30 млн евро. Сегодня это лидер атак армейского клуба.

Матиас Норманн (2019 — …) «Брайтон» — «Ростов»

Норвежец дополнил изящную конструкцию «Ростова» в центре поля. Он хорош на мяче и без мяча, отлично бьет по воротам и очень мобилен. Игра Норманна привлекла ведущие клубы АПЛ, не исключен вариант, при котором он будет продан.

Джибриль Сиссе (2013) «Куинз Парк Рейнджерс» — «Кубань»

Некогда звездный французский форвард заехал в краснодарскую «Кубань», когда уже не был в статусе звезды сборной Франции. В Краснодаре он играл соответствующим образом: всего 15 игр и лишь четыре гола за «Кубань», после которой они сменил еще четыре клуба и, похоже, в 2019 году завершил карьеру.

Ведран Чорлука (2012 -…) «Тоттенхэм» — «Локомотив»

Центральный защитник сборной Хорватии — один из лучших легионеров, когда-либо приезжавших в российский чемпионат. За 8 лет в России он неизменно занимает место в центре обороны железнодорожников. В 2018 году Чорлука помог «Локо» наконец-то выиграть золото РПЛ.

Зоран Тошич (2010-2017) «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА

Сербский полузащитник — один из лучших легионеров в истории ЦСКА. Взяв его у «Манчестер Юнайтед», Евгений Гинер не пожалел: Тошич сыграл за ЦСКА 182 игры, забил 37 голов, а главное три раза становился чемпионом России.

Кристофер Самба (2012-2013) «Блэкберн» — «Анжи»

За недолгую звездную жизнь «Анжи» Самба — один из тех легионеров, чей трансфер был абсолютно по делу. Мощный защитник играл в центре обороны, затем был продан «Куинз Парк Рейнджерс», после чего снова возвращался. Затем переходил в «Динамо», где сыграл даже больше матчей, чем за «Анжи». Два года назад Самба завершил карьеру.

Деян Ловрен (2020-…) «Ливерпуль» — «Зенит»

За стартовый отрезок Ловрена в «Зените» к хорвату нет претензий. Он более чем достойно заменил Бранислава Ивановича, состав надежную пару центральных защитников с Ярославом Ракицким.