Российский теннисист Карен Хачанов сыграет против соотечественника Аслана Карацева во втором круге турнира АТР в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open.

Игра состоится сегодня, 15 сентября, на центральном корте «Сибур-Арены», точное время начала встречи будет известно позднее.

Ранее эти теннисисты друг с другом на кортах не встречались. Хачанов является 17-й ракеткой мира и четвертым номером посева на турнире, Карацев идет лишь на 117-й строчке в рейтинге 52 недель ATP, он пробился на турнир в Петербурге благодаря уайлд-кард от организаторов турнира.

В первом круге Карен Хачанов обыграл австралийского теннисиста Джеймса Дакворта в двух сетах. Карацеву удалось в трех сетах победить американского теннисиста Тенниса Сандгрена.