Петербургскому баскетбольному клубу «Зенит» засчитали два технических поражения за матчи регулярного чемпионата Евролиги против «Басконии» и «Валенсии».

Информация об этом появилась на официальном сайте Евролиги. Поражения за пропуск матчей присуждены со счетом 0:20.

Напомним, в воскресенье, 14 октября, «Зенит» ушел на карантин в полном составе из-за участившихся случаев коронавируса в команде. Известно, что были инфицированы восемь игроков и несколько работников клуба.

Петербургский клуб обратился к руководству Евролиги с просьбой перенести несколько ближайших игр команды, однако дисциплинарной комиссией было принято решение о технических поражениях.

Игра «Баскония» — «Зенит» должна была пройти 13 октября, матч «Валенсия» — «Зенит» — 15 октября.