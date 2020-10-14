Нападающий московского «Локомотива» и сборной Кабо-Верде по футболу Зе Луиш рассказал о том, будет ли праздновать голы в ворота своего бывшего клуба «Спартак».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Зе Луиш отметил, что не собирается праздновать гол, который он забьет в ворота бывшего клуба.

«Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить «Спартаку», как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований», — сказал Зе Луиш, отметив, что в прошлом он отдавал себя «Спартаку», а сейчас — «Локомотиву».

Напомним, Зе Луиш выступал за московский «Спартак» с 2015 по 2019 годы. В составе красно-белых Зе Луиш стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России, после чего на сезон перешел в «Порту».