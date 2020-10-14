Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможной сделке с «Ростовом» по трансферам защитников Дениса Терентьева и Дмитрия Чистякова.

В интервью «Чемпионату» Медведев подтвердил, что переговоры по переходам Чистякова и Терентьева находятся в заключительной стадии. По словам гендиректора клуба, это не обмен, а два самостоятельных трансфера.

По мнению Медведева, Терентьев — это универсальный игрок, который может сыграть в защите и справа, и слева.

«Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать нашим требованиям», — сказал Медведев.

Напомним, по данным СМИ, «Зенит» продаст Дениса Терентьева за 300 тысяч евро «Ростову», а также арендует Дмитрия Чистякова.