Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Слова Гончаренко цитирует портал «Известия».

По словам тренера, ей очень понравилась Валиева, в короткой программе она показала красивое и вдохновляющее катание.

«Что касается произвольной программы, то мне кажется, что сама тема «Болеро» – это не ее. Пока она ее не чувствует. Музыка довлеет над ней», — сказала Гончаренко, добавив, что в короткой программе фигуристка выглядит гармоничнее.

По мнению Гончаренко, Валиева не провалилась, поскольку сейчас только начало сезона. Фиугристке необходимо делать выводы и работать дальше, чтобы все получилось.

Напомним, Камила Валиева стала второй на этапе КР в Москве, допустив ряд ошибок в произвольной программе.