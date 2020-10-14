В сети появилось первое фото бразильского футболиста «Зенита» Вендела с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

Пресс-служба клуба опубликовала в «Твиттере» фотографию Вендела в расположении «Зенита»: полузащитник держит в руках игровую футболку «сине-бело-голубых», а рядом стоит главный тренер Сергей Семак.

Еще 6 октября «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Венделом, соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25. Сумма трансфера, по заявлению «Спортинга», составила порядка 20,3 миллиона евро.

Футболисту удалось прилететь в Санкт-Петербург только к 14 октября, поскольку ему пришлось оформлять деловую визу: других вариантов пересечь российскую границу во время пандемии коронавируса нет. Ожидается, что сегодня футболист проведет с клубом первую тренировку.