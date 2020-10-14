Российская фигуристка Софья Важнова выиграла короткую программу на Мемориале Н.А. Панина в Санкт-Петербурге в категории «Кандидаты в мастера спорта».

За выступление в короткой программе фигуристка СШОР ЦСКА Важнова набрала 73,67 балла, из которых 42,15 балла — за технику, а 31,52 за компоненты программы. Три бонусных балла фигуристка получила за вращения четвертого уровня.

Второе промежуточное место заняла Валерия Овчинникова из петербургской СШОР «Звездный лед», ее результат — 69,46 балла, из которых 39.72 балла за технику.

На третьем месте пока располагается Мария Дмитриева из школы «Звездный лед». В короткой программе фигуристка получила от судей 68,29 балла. В пятерку сильнейших также вошли Арина Кшецкая и Анастасия Макарова.