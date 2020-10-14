Американский игрок состава Evil Geniuses по CS:GO Тарик Tarik Целик поделился своими переживаниями о будущем его дисциплины с киберспортивной точки зрения. В своём твиттере Целик отметил, что североамериканский регион полностью потерял соревновательную составляющую в CS:GO.

Counter-Strike в Северной Америке официально мертва — я решился и сказал это. Просим европейскую сцену CS о помощи.

13 октября североамериканский состав Evil Geniuses объявил о том, что на некоторое время переедет в Европу для того, чтобы поддерживать уровень игроков и участвовать в местных онлайн турниров. Находясь в Америке коллектив не может этого делать из-за большого пинга.

Ранее киберспортивная организация 100 Thieves покинула дисциплину CS:GO из-за проблем с окупаемостью проекта и короновирусной пандемии. Глава организации объяснил, что если бы коллектив находился в европейском регионе, развивать с точки зрения прибыльности было проще.