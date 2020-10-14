Немецкий тренер по биатлону и лыжным гонкам Вольфганг Пихлер дал первое интервью после выхода из комы.

По словам Пихлера, которые цитирует SVT, его выписывают из больницы, однако затем придется лечь в реабилитационный центр.

«Было очень тяжело. Три дня я был в коме. Но положительным моментом было то, что я в хорошей форме, это помогло», — сказал Пихлер, отметив, что врачи думали, что тренер умер, поскольку никто не знал, что у него с мозгом. По словам тренера, он упал примерно через 60 километров после начала веломаршрута, сейчас ему кажется, что это слишком тяжелая нагрузка для 65 лет.

«Я вернусь к работе. Сегодня утром говорил с Йоэлем Эрикссоном (тренер сборной Швеции по конькобежному спорту) о следующих сборах», — заявил Пихлер, добавив, что очень мотивирован, чтобы что-то сделать. Также тренер планирует продолжить поездки на велосипеде, однако гонять не собирается.