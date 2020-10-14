Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил Евгению Плющенко на резкие высказывания по поводу того, что ему пора отправляться на пенсию.

Слова Лайшева цитирует телекомпания «Новый век». По словам директора, на пенсию он не собирается.

«Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться», — сказал Лайшев, добавив, что Плющенко никого не воспитал, а только украл Трусову и Косторную у Этери Тутберидзе.

По мнению Лайшева, он должен защитить не только Тутберидзе, но и всех детей школы, которые провожали и встречали с соревнований ту же Трусову.

«Он взял и сломал всю систему. И ещё неизвестно, что у Плющенко там получится. Он ещё никого не натренировал, а уже выступает», — ответил Лайшев.