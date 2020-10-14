Правительство Шанхая, несмотря на коронавирусную пандемию, предложило разработчикам Dota 2 провести The International 2020 у них в городе, однако Valve решили отказаться от этой идеи. Информацию об этом рассказала СЕО LGD Gaming Пан Ruru Цзе.

Цзе обратила внимание на то, что правительство Шанхая может добиться такого же высокого уровня проведения главного турнира года по Dota 2, как 2020 World Championship по League of Legends. Ruru поддержал совладелец китайского стриминового сервиса ImbaTV, сказав, что весной этого года СЕО Perfect World направлял к Valve заявку на проведения The International в Шанхае, правительство при этом было оптимистично настроено, однако процесс дальше не пошёл.

Помимо проблем с TI10 у Dota 2 есть и другие. Средний онлайн игроков в Dota 2 падает на протяжении пяти месяцев подряд. В мае этого года средний онлайн составлял порядка 484 тыс человек, однако в сентябре этот показатель упал практически на 80 тыс человек и составляет 408 тыс.