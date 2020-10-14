Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта хочет покинуть клуб после того, как закончится действие его контракта.

Об этом сообщает портал «Чемпионат». По данным источника СМИ, в клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, в то же время Хавьер Рибалта недоволен аспектами трансферной работы.

«Например, тем, что трансферы российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров – трансфер Сутормина», – отмечается в источнике. Алексей Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году из «Рубина», за который не сыграл ни одного матча.

Напомним, действующий контракт Хавьера Рибалты с петербургским «Зенитом» истекает в конце сезона-2020/21. Ранее в СМИ появлялась информация, что Рибалта может вернуться в туринский «Ювентус», где работал с 2012 по 2017 год.