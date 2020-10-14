Игрок команды Natus Vincere Илья Perfecto Залутский высказался на счёт тяжёлого матча его коллектива с Cyber Legacy на IEM New York Online 2020 по CS:GO. Залутский в послематчевом интервью Maincast рассказал, почему NAVI так нестабильно отыгрывают в первых матчах турнира.

Не собрались, наверное, с первого раунда. Наc прессинговали, и мы не могли нормально ответить. Не знаю, не пошло — бывает. Мы такая команда, которая любит по ходу турнира разгоняться. Надеюсь, так и будет. На прошлом разогнались нормально.

Ничего такого, чего мы бы не ожидали, они не делали. Это были обычные заходы, можно сказать, скриптованные. Просто мы очень часто начинали игру 4v5, проигрывали открывающие дуэли — из-за этого уже сложно было продолжать. Если честно, просто не везло.