Защитник брестского «Динамо» Александр Павловец продолжит карьеру в «Ростове». Как сообщает пресс-служба российского клуба, 24-летний футболист уже подписал контракт.

Отмечается, что футболист приедет в Россию до закрытия трансферного окна. Павловец является воспитанником «Борисова», в брестское «Динамо» он перешел в 2019 году на правах свободного агента. В составе «Динамо» он отыграл 51 матч, записал на свой счет один гол и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне Павловец принял участие лишь в одной встрече и не отметился результативными действиями.

Защитник выступает за сборную Белоруссии с 2017 года. За национальную команду футболист отыграл шесть матчей и не записал на свой счет результативных действий. По оценке портала «Трансфермаркт» его стоимость оценивается в 500 тысяч евро.