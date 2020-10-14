Молодежная сборная России решила задачу — впервые с 2013 года команда едет на чемпионат Европы. Этому способствовал действительно сильный состав, который подобрался у Михаила Галактионова. Сейчас в молодежке серьезное поколение игроков, хорошая конкуренция среди футболистов, представляющих РПЛ.

Между тем, молодежка — это, в первую очередь, плацдарм для попадания во взрослую сборную. Первый среди игроков уже пошел в команду Станислава Черчесова — это вратарь Матвей Сафонов. Кто подтянется в национальную сборную вслед за ним?

Александр Максименко — вратарь

Практически нет сомнений, что вслед за одним вратарем в сборную отправится и второй. Текущим вратарям Черчесова Шунину, Гильерме и Джанаеву уже за тридцать. Пост №1 требует обновления, а потому уже на следующий цикл Черчесов будет вызывать и Максименко.

Данил Круговой — левый защитник

Сейчас в сборной России все игры по 90 минут трудится 37-летний Юрий Жирков. Слева в защите может сыграть и Федор Кудряшов, используемый Черчесовым в центре обороны. Там же может действовать и Вячеслав Караваев, хотя для него более родная позиция на противоположном фланге. Стало быть, Круговой — заметный кандидат. Нужно только почаще выходить в основном составе «Зенита», что делать непросто, учитывая конкуренцию среди Жиркова и Дугласа Сантоса.

Роман Евгеньев и Игорь Дивеев — центральные защитники

Ситуация с центральными защитниками в национальной команде просто аховая. По сути, в сборной один хороший защитник центра — это Георгий Джикия. Все остальное — не от хорошей жизни. Евгеньев и Дивеев, выйдя из возраста молодежной сборной, должны вместе влиться во взрослую команду.

Иван Обляков — центральный полузащитник

Воспитанник петербургского футбола уже давно завоевал место в основном составе ЦСКА. В молодежке он тоже лидер, поэтому приглашение в национальную команду — не за горами. Правда, у Черчесова в центре поля конкуренция намного жестче. Здесь и Зобнин, и Оздоев, и Кузяев. А ведь вернутся Головин, Алексей Миранчук и Баринов. Впрочем, Обляков универсальный игрок полузащиты, может быть полезен в любом месте.

Федор Чалов — нападающий

Чалов уже вовсю стучался в двери национальной сборной, если бы не прошлогодний спад — был бы в составе. Федору нужно выйти на уровень сезона 2018-19, тогда он точно окажет конкуренцию всем сменщикам Дзюбы — Соболеву, Смолову, Комличенко. Последние матчи за молодежную сборную и ЦСКА показывают, что Чалов постепенно обретает себя.